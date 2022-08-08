Ulucak Höyüğü'nde 'kadın figürlü' heykel bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:34

İzmir'in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü"nde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da başladı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda bu yılın ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

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