Ulucak Höyüğü'nde 'kadın figürlü' heykel bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 800 yıllık kadın figürlü heykelcik bulundu. Kilden yapılan heykelciğin bolluk ve bereketi arttırmak gibi çeşitli ritüellerde kullanıldığı belirtildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, "Genellikle bu tür figürleri kırık buluyoruz. Bunu bütün halinde bulduk. Çok nadir bir eser. Şimdiye kadar bütün bulunan 3'üncü eser" dedi.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:34

İzmir'in en eski yerleşim yeri, 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü"nde yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da başladı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistoriya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik'in 2009 yılında kazı başkanlığını devraldığı höyükteki çalışmalarda bu yılın ilk buluntusu da gün yüzüne çıkarıldı.

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İzmir HEYKEL kazı

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