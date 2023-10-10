Üniversiteli gençler isyan etti! "İstanbul'da kiralar yüzde 713 arttı..."

10 Ekim 2023 Salı, 13:09

Kalacak yurt ve ev bulamayan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Barınamıyoruz Hareketi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü önünde, "Son dört yılda İstanbul'da kiralar yüzde 713 arttı. Hiçbir destek verilmeyen biz öğrenciler 20 bin lira bandında kiralar ödemeye mahkum ediliyoruz. Bakanlığın bütçesi neden KYK yurtlarına yatırılmıyor? Söz verilen KYK yurtları neden hala açılmadı? Gençliğin bütçesi nereye gidiyor? Taleplerimiz net. Özel yurtlarda ve apartlarda kalan öğrenciler için barınma desteği, kirada kalan öğrenciler için ise kira yardımı, fatura desteği sağlansın. Kapasiteler, ranzalı sistemlerle değil, nitelikli yurtlarla arttırılsın. KYK bursu ücretleri, asgari ücretin en az üçte birine denk düşecek şekilde ayarlansın" açıklaması yaptı.