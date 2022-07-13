Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi
Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İnce, "Çantamın içinde tüm sahne repartuarım vardı. En çok ona üzüldüm" dedi.
Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
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