Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi

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Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İnce, "Çantamın içinde tüm sahne repartuarım vardı. En çok ona üzüldüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:57

Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. 

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