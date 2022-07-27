Üsküdar'da metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.
Video Haberler
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
- Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
- Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni!
- Bağ evinde avukat dehşeti
- Suç duyurusunda bulunacağız
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt