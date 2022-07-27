Üsküdar'da metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Altunizade Durağı'na yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:17
Üsküdar'da metrobüsten dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi
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Altunizade-Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki metrobüsün arka kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Altunizade durağına yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların Altunizade durağında tahliyesi çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre sonra, aynı durakta bir başka metrobüs arızalandı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.


Üsküdar Metrobüs altunizade

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