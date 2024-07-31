Uzmanından korkutan uyarı: 2025 yılı kabus olabilir
Uzmanından korkutan uyarı: 2025 yılı kabus olabilir
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tesislerin boş olduğunu ve turizm sektörünün sancılı günler yaşadığını söyledi.
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