Uzmanından korkutan uyarı: 2025 yılı kabus olabilir

31 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:41





















Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, tesislerin boş olduğunu ve turizm sektörünün sancılı günler yaşadığını söyledi.