'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indirdi
İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen bebekli bir aile Bahçelievler’e gitmek isteyince taksi sürücüsü, “gitmek zorunda değilim” deyip müşterilerini indirdi.
Esenyurt’ta iddiaya göre, 31 Temmuz Pazar akşam üzeri taksiye binen aile, Bahçelievler’e gitmek istedi. Mesafeyi uzun bulan taksi sürücüsü, müşterilerini götürmeyip “gitmek zorunda değilim” dedi. Olanlara sinirlenen kadın cep telefonunu çıkararak olayı kaydetmeye başladı.
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