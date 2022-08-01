'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indirdi

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İstanbul Esenyurt’ta taksiye binen bebekli bir aile Bahçelievler’e gitmek isteyince taksi sürücüsü, “gitmek zorunda değilim” deyip müşterilerini indirdi.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:46

Esenyurt’ta iddiaya göre, 31 Temmuz Pazar akşam üzeri taksiye binen aile, Bahçelievler’e gitmek istedi. Mesafeyi uzun bulan taksi sürücüsü, müşterilerini götürmeyip “gitmek zorunda değilim” dedi. Olanlara sinirlenen kadın cep telefonunu çıkararak olayı kaydetmeye başladı.

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