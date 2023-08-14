14 Ağustos 2023 Pazartesi, 17:55

Vahap Seçer'den dikkat çeken mesaj! "Partimden geçinenin önünde..." Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Akdeniz İlçe Kongresi'ne katıldı. Yerel seçimlerde CHP’nin Büyükşehir Belediyesi’ni tarihi bir farkla kazanacağını vurgulayan Seçer, “CHP 13 ilçede iddia ortaya koyacak ve çoğunluğunu da kazanacak. Bu iddiayı ortaya koyuyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz güçlüyüz, başarılı günler bizi bekliyor” dedi.