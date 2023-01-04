Van'a özgü motifleri, seramiğe işliyorlar

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'nde 2014 yılından beri hizmet veren Berivan Kültür ve Sanat Merzezi bünyesinde açılan 'Çini' ve 'Seramik' kurslarında Van'a özgü birbirinden güzel motivler işleniyor.

Endüstriyel ve sanatsal üretim yapan çini ve seramik kurslarına gelen 25 kursiyere eğitimler, 3 eğitmen tarafından veriliyor.

Eğitmen ve usta öğreticiler tarafından yapılan çalışmalarda bugüne kadar 3 bine yakın eser işlendi.

Dekoratif vazolar, çömlek, tabak, fincan takımı ve kedi heykelinin üzerine kente özgü Urartu, kedi, balık, flamingo gibi motifleri işleniyor.

Özellikle çini desen tasarımcısı Fatih Çakaroğlu, çini boyama ustası Eylem Tunç ve çömlek ustası Hatip Çalapkolu ile Şirvan Gür, Van'a özgü birbirinden güzel motifler yapıyor.

Kurslarda üretilen eserler ise kente gelen misafirlere hediye ediliyor.