Yargı kulislerini sarsacak: Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:42

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Bu dosyada bir gariplik var" başlıklı yazısında yargı kulislerinde konuşulan çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Pehlivan; "Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim" diyerek şunları yazdı

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