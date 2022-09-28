Yargı kulislerini sarsacak: Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sıkıntı olduğunu yazdı. Pehlivan yazısında, yargı kulislerindeki çarpıcı iddiaları aktardı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Bu dosyada bir gariplik var" başlıklı yazısında yargı kulislerinde konuşulan çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Pehlivan; "Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim" diyerek şunları yazdı
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