Yargı kulislerini sarsacak: Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sıkıntı olduğunu yazdı. Pehlivan yazısında, yargı kulislerindeki çarpıcı iddiaları aktardı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Bu dosyada bir gariplik var" başlıklı yazısında yargı kulislerinde konuşulan çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Pehlivan yazısında, "Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut" dedi.
Pehlivan; "Duyduğum bu söylenti doğru mu, kuşkuluyum. Ama ülkücü yargı mensuplarının aralarında bu iddiayı konuştuğunu bildiğim için önemsedim." diyerek şunları yazdı:
“Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu arasında sıkıntı var. Konu, MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in ilişkisine dair... Özer’in Arnavutluk’ta yakalanması ve Türkiye’ye iadesi konusunda fikir ayrılıkları mevcut.”
YÜCEL BEKTAŞ DA ÖYLE DEMEMİŞ MİYDİ?
Pehlivan, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş'ın istifasını hatırlatarak kurduğu şu cümleleri aktardı:
“Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca’da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade ediyor.”
THODEX'İN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI
Geçtiğimiz gün Thodex'in üçüncü duruşmasının yapıldığın aktaran Pehlivan, şunları söyledi:
"Pek ilgi gösterilmedi, lakin birkaç gün önce Thodex’in üçüncü duruşması vardı. Davayı yakından izleyenlerle ve bazı avukatlarla görüştüm. Çok ilginç şeyler anlattılar...
Mesela, tutuklu altı sanığın avukatlarının dava dosyasına girmesini istediği bazı raporlar var. Ama nedendir bilinmez, mahkeme heyeti bir türlü bu talebi kabul etmiyor. Yani, SPK’den ya da BDDK’den daha önce Thodex’e dair yaptıkları incelemeler istenmiyor.
Keza, mahkeme vergi dairesine “Thodex bugüne kadar kaç para kazandı, ne kadar vergi ödedi” bilgisini de sormuyor."
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