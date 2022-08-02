Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı bozuldu

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Konya'da 2008 yılında kız Kuran kursu olarak kullanılan ruhsatsız binada gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana gelmişti.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 16:15

Konya'da 2008 yılında, 17 öğrenciyle 1 eğitmenin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı ruhsatsız 3 katlı kız Kuran kursu binasının gaz sıkışması kaynaklı patlamada çökmesine ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada, 9 yıl sonra 3 kişi ceza aldı.

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