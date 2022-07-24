Yavaş ve Akşener ANKAPARK'ı gezdi: Burası israfın somut hali
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ı gezerek incelemelerde bulundu. Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Melih Gökçek'in ANKAPARK ile ilgili açıklamaları hakkında, "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum. Ruh sağlığı iyi değil" dedi.
2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle görevinden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. 3 yıl aranın ardından ANKAPARK, kapılarını ziyaretçilere açtı.
Milyonlarca metrekarelik alanı ücretsiz servislerle gezen vatandaşlar, 'paralarımızla rezil etmişler' diyerek, tepkilerini dile getirdi. Bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, atıl kalan ANKAPARK'ı gezerek incelemelerde bulundu. Yavaş ve Akşener, gezi sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
"RUH SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUM"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile açıklamalarda bulunan Akşener, "Ankapark, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut hepimizin gördüğü halidir." dedi.
Gökçek'in açıklamalarının sorulduğu ABB Başkanı Mansur Yavaş ise "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum. Attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız... Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum." ifadelerini kullandı.
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