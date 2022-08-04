Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un geçmişte attığı tweetler ortaya çıktı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 11:22

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçen pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce özel bir kurumun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün için Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

Öte yandan Devlet Denetleme Kurumu ve YÖK suç duyurusunda bulundu.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Dün gece saatlerinde yayımlanan karar ile ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile de Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM başkanı olarak atandı.

HESABINI KAPATTI AMA TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atamaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ÖSYM Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atama kararı açıklamasından hemen önce sosyal medya hesaplarını kapattığı iddia edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Bülent Maraklı, sosyal medya hesabından göreve yeni paylaşan Prof. Dr. Ersoy'un Twitter hesabından attığı tweeti paylaştı.

Maraklı şöyle dedi:

"Yeni ÖSYM Başkanı, atandığı an Twitter hesabını kapatmış olsa da birkaç tweetine Google sayesinde ulaşılıyor. Tarikatçıya "efendim" diyen bir ÖSYM Başkanı'mız var artık. Arkadaşlar önemli olan atananın değil, atayanın değişmesi. Biz değiştireceğiz."



