Eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kimdir? Halis Aygün neden görevden alındı?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:51

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Halis Aygün matematik öğretmeni Gül Aygün ile evli.



2018 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak atandı. 3 Ağustos 2022'de görevden alındı.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) şaibe iddiaları gündeme gelmiş, çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığında yer alan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti. ÖSYM'den dün gece yapılan açıklamada iddialar reddedilse de ÖSYM Başkanı Halis Aygün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.

"İNCELEME TALİMATI VERİLMİŞTİR"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımını alıntılayan Erdoğan ise, “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.



