Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:14

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, araçlarla bir işyerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.