Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı

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İstanbul Esenyurt’ta araçlarla gelen şüpheliler, bir işyerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:14

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, araçlarla bir işyerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Esenyurt İstanbul Kurşun

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