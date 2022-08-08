Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
İstanbul Esenyurt’ta araçlarla gelen şüpheliler, bir işyerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, araçlarla bir işyerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.
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