Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
İstanbul Esenyurt’ta araçlarla gelen şüpheliler, bir işyerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 3 araca ve 1 iş yerine kurşun isabet etti.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, araçlarla bir işyerinin önüne gelen şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle kurşun yağdırmaya başladı. Olayda kurşunların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kurşunların isabet ettiği araçlardan birinin arka camı kırılırken, 2 aracın gövdesinde de kurşun izleri görüldü. Olayda yaralanan 4 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise uzun süre çalışma yaptı.
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