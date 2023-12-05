Yerel seçimlerde muhalefet büyükşehirleri koruyabilecek mi? Balbay’dan çarpıcı açıklamalar: ‘Büyük bir erozyon gündemde’

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İYİ Parti, CHP’nin önerisini reddetti, yerel seçime kendi adaylarıyla girecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kararın ardından muhalefet partilerinin seçim stratejilerine ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2023 Salı, 16:40

İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'nin işbirliği teklifine kapıyı kapattı. Kararı İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu “Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak girme kararı almıştır” sözleriyle açıkladı. Kararın ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “Kartlar yeniden dağıtılacak” dedi.

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