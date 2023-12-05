Yerel seçimlerde muhalefet büyükşehirleri koruyabilecek mi? Balbay’dan çarpıcı açıklamalar: ‘Büyük bir erozyon gündemde’

05 Aralık 2023 Salı, 16:40

İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'nin işbirliği teklifine kapıyı kapattı. Kararı İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu “Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak girme kararı almıştır” sözleriyle açıkladı. Kararın ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “Kartlar yeniden dağıtılacak” dedi.