Yerel seçimlerde muhalefet büyükşehirleri koruyabilecek mi? Balbay’dan çarpıcı açıklamalar: ‘Büyük bir erozyon gündemde’
İYİ Parti, CHP’nin önerisini reddetti, yerel seçime kendi adaylarıyla girecek. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kararın ardından muhalefet partilerinin seçim stratejilerine ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu.
İYİ Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP'nin işbirliği teklifine kapıyı kapattı. Kararı İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu “Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil olarak girme kararı almıştır” sözleriyle açıkladı. Kararın ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada “Kartlar yeniden dağıtılacak” dedi.
Video Haberler
- Yerel seçimde muhalefet büyükşehirleri koruyabilecek mi?
- Sevda Karaca Özak Tekstil işçilerinin taleplerini anlatt
- Maaş zamları ne kadar olacak?
- Lenf kanseri nedir?
- Bacağını yüzyılın cerrahı kurtardı
- Uzmanı ebeveynleri uyardı
- Ünlü şef Arda Türkmen dolandırıcıların hedefi oldu!
- Ceren Özdemir, ölümünün 4'üncü yılında anıldı
- Şükran Soner'in konuğu Siyasetçi Ercan Karakaş oldu
- CHP’nin ‘değişim’ sürecine dair Balbay’dan flaş açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Ailesi, Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın 'oyun planı'!