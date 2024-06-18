Yetenekli keçi 3 kişinin işini tek başına yapıyor

18 Haziran 2024 Salı, 08:25













Manisa'da yaklaşık 3 yaşındaki kılavuz keçi, yeteneği sayesinde geçirdiği 2 Kurban Bayramı'nda hayvan yetiştiricilerinin en büyük yardımcısı oldu.

Kılavuz keçi 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapmasıyla dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı illerinden talip çıkmasına rağmen sahiplerinin satmadığı keçi kendisine çırak da yetiştiriyor.