Yetenekli keçi 3 kişinin işini tek başına yapıyor

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Yetenekli keçi 3 kişinin işini tek başına yapıyor

IHA
18 Haziran 2024 Salı, 08:25




Manisa'da yaklaşık 3 yaşındaki kılavuz keçi, yeteneği sayesinde geçirdiği 2 Kurban Bayramı'nda hayvan yetiştiricilerinin en büyük yardımcısı oldu.

Kılavuz keçi 3-4 kişinin yaptığı işi tek başına yapmasıyla dikkat çekerken, Türkiye'nin farklı illerinden talip çıkmasına rağmen sahiplerinin satmadığı keçi kendisine çırak da yetiştiriyor.

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