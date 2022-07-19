YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı! Yüzlerce kötü yorum geldi
İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. İktidara yakın haber sitesi ensonhaber.com'un da verdiği habere gelen ve internet sitesinin onayladığı çirkin yorumlar eleştirilere neden oldu.
İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu.
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