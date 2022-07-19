YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı! Yüzlerce kötü yorum geldi

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İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. İktidara yakın haber sitesi ensonhaber.com'un da verdiği habere gelen ve internet sitesinin onayladığı çirkin yorumlar eleştirilere neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 11:55

İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu.

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YKS YKS sınavı Selin Aşkiraz İzmir YKS birincisi

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