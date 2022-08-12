Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı, sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken kendisinden para isteyen G.M. tarafından bıçaklanan Türkmenistan uyruklu Kunduz İsmailova'nın (34) sezaryenle alınan 6,5 aylık bebeği, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. İsmailova'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 13:13

Olay, 4 Ağustos günü Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’ndeki stadyumun bahçesinde meydana geldi. Osman Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Kunduz İsmailova, evine giderken yanına gelen kişi tarafından bıçaklandı.

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