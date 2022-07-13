Kahvede oturduğu sırada, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:24

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Ormankadı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında; akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen K.Y., kahvede oturan Cevdet Asa’yı bilinmeyen nedenle bıçakla saldırdı.

İKİ BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Kahvede bulunanların müdahalesiylen K.Y. etkisiz hale getirilirken, Asa ise vücuduna isabet eden iki bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Cevdet Asa, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

K.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.