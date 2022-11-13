Yüksekova'da yoğun sis

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

DHA
13 Kasım 2022 Pazar, 10:07

Yüksekova'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İlçe merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Trafiğe çıkan sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. 

hakkari Sis

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