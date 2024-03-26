Yurttaştan pazar fiyatlarına tepki!
Yurttaştan pazar fiyatlarına tepki!
Her salı ve cuma günü İstanbul Fikirtepe'de kurulan semt pazarına yüzlerce yurttaş akın ediyor. Cumhuriyet Tv'ye konuşan yurttaşlardan kimi bir kalıp peynirin fiyatına kızdı kimi de meyve fiyatlarına. En çok tepki ise kırmızı et fiyatlarına geldi.
Ekonomik kriz, artan gıda enflasyonu ve düşük ücretler yurttaşların belini büktü. Haftalık ev alışverişlerini yapmak için semt pazarına gelen yurttaşlar fiyatlar karşısında isyan etti. Özellikle kırmızı ete ulaşmakta güçlük çeken yurttaşlar fiyatların düzenlenmesi gerektiğini ve yaşam pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getirdi.
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