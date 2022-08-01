Zihinsel engelli Arlen, sokak ortasında dakikalarca şiddet gördü: Şüpheli serbest!

Abone Ol google-news

21 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, Üsküdar'da sokak ortasında "karıma mı baktın" diyen bir şahıs ve arkadaşları tarafından dakikalarca şiddete maruz bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:21

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, sokak ortasında 'karıma mı yan baktın' denilerek dakikalarca şiddete maruz bırakıldı

Haberin devamı...

erkek şiddeti engelliye şiddet şiddet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler