Zihinsel engelli Arlen, sokak ortasında dakikalarca şiddet gördü: Şüpheli serbest!
21 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, Üsküdar'da sokak ortasında "karıma mı baktın" diyen bir şahıs ve arkadaşları tarafından dakikalarca şiddete maruz bırakıldı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli Arlen Demirhan, sokak ortasında 'karıma mı yan baktın' denilerek dakikalarca şiddete maruz bırakıldı
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