Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurtta kalan Buse Karakabak'tan (17) 8 gündür haber alınamazken, annesi Nermin Kızılkaya, "Kızım bizimle yaşamak istemediğini, sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Kurum yetkililerinin ihbarı sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı.
Video Haberler
- Sultangazi'de TIR dereye uçtu!
- Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp
- Öksürük krizi tutan şoför bankaya girdi
- 55 yaşındaki adam tüfekle öldürüldü
- Bursa'daki festivalde faciadan döndüldü!
- Bakırköy'deki Kitapçılar Köprüsü'nde yangın!
- Kadıköy'de otomobil Marmaray hattına girdi
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıt dışı para’ çıkışı
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Ürkütücü sesler köyde hayatı kabusa çevirdi
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı