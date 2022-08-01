Zonguldak'ta yurtta kalan Buse, 8 gündür kayıp

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yurtta kalan Buse Karakabak'tan (17) 8 gündür haber alınamazken, annesi Nermin Kızılkaya, "Kızım bizimle yaşamak istemediğini, sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:10

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtta kalan Buse Karakabak, 24 Temmuz'da ortadan kayboldu. Kurum yetkililerinin ihbarı sonrası polis ekipleri, çalışma başlattı.

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