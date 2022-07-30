Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi cami inşaatında ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, cami inşaatında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:41
Hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi cami inşaatında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Karşıkaya Mahallesi'nde 29 Temmuz akşamı hakkında kayıp başvurusu yapılan görme engelli Ali Çelebi'yi (58) akrabaları Merkez Camisi'nin inşaatında buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Çelebi'nin cesedi polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


kayıp Samsun Cami

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler