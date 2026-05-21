Videoyu onlar da destekledi: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşmak için sıraya giren AKP'liler

21.05.2026 11:22:00
Haber Merkezi
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün, "Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına..." başlığı ile yaptığı videolu paylaşıma AKP'li isimlerden destek geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi montaj video da dahil olmak üzere her türlü adımı destekleyen AKP’li isimlerin Kılıçdaroğlu'na destek vermesi dikkat çekti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisine yönelik operasyonların ve iktidar baskısının sürdüğü bir dönemde paylaştığı "arınma" ve "iç muhasebe" temalı videosu, X platformunda seçmenden büyük tepki topladı.

Ancak tepkilerin yanı sıra bazı AKP'li olarak bilinen isimlerden Kılıçdaroğlu'na destek gelmesi dikkat çekti.

KAYYIM TEKİN VE AKP'LİLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve partiden ihraç edilen Barış Yarkadaş gibi isimlerin haricinde AKP'li isimler de Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaştı.

O isimler arasında; Hacı Yakışıklı, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Şamil Tayyar, Fuat Uğur, Mücahit Birinci, Buket Aydın, Fatih Atik, Gürkan Hacır, Taha Hüseyin Karagöz yer aldı.

MONTAJ VİDEOSU İLE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞLARDI

14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montaj video yine bu AKP'li isimler ve iktidara yakınlığı ile bilinen basın kuruluşları tarafından sıkça dolaşıma sokulmuştu.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun arkasında Murat Karayılan'ın da aralarında olduğu terör örgütü PKK'liler montajlanmıştı. Erdoğan o dönem konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” demişti.

O gün montaj videoyu paylaşan AKP'liler ve yandaş basın mensuplarının bugün Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik 'arınma' mesajını desteklemesi dikkat çekti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEKLEDİ

Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimini eleştirdiği videosunu paylaşıp destekleyen CHP milletvekilleri ise şöyle sıralandı:

  • Faik Öztrak
  • Gamze Akkuş İlgezdi
  • Deniz Demir 
  • Hüseyin Yıldız
  • Mahir Polat
  • Rıfat Nalbantoğlu
  • Semra Dinçer
  • Sevda Erdan Kılıç
  • Barış Bektaş
  • Ali Fazıl Kasap
  • Mustafa Adıgüzel
  • Hasan Öztürkmen
  • Gürsel Erol
  • Ali Öztunç
  • Ali Karaoba
  • İnan Akgün Alp
  • Kadim Durmaz
  • Rahmi Aşkın Türeli 
  • Orhan Sarıbal
  • İlhan Kesici 
  • Gülizar Biçer Karaca
CHP'li il başkanından, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sert tepki: 'Arınması gereken, kişisel hesapları ortak mücadelenin önüne koyan anlayış' CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamasına ilişkin, "CHP’yi imalarla kamuoyu önünde tartışmalı hale getiren her söz, Saray’ın operasyon siyasetine alan açar" dedi.
Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' videosuna yanıt: 'Ben orada butlan ittifakına meydan okudum...' CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili, "Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlara söylediklerime alınganlık göstermesine şaşırırım. Aksine hiç o alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim yani. Ne butlanı demesini, partide genel başkanın nasıl seçileceği belli demesini beklerim. Net bir duruş olur" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ilk yanıt: ‘Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediklerime alınmasına şaşırırım’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı “arınma” temalı video sonrası ilk kez konuştu. Özel, “Saray’da mermer olacağına toprak ol” sözlerinin Kılıçdaroğlu’na değil, “parti içi darbeciler”e yönelik olduğunu söyledi.