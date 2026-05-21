Videoyu onlar da destekledi: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşmak için sıraya giren AKP'liler

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisine yönelik operasyonların ve iktidar baskısının sürdüğü bir dönemde paylaştığı "arınma" ve "iç muhasebe" temalı videosu, X platformunda seçmenden büyük tepki topladı.

Ancak tepkilerin yanı sıra bazı AKP'li olarak bilinen isimlerden Kılıçdaroğlu'na destek gelmesi dikkat çekti.

KAYYIM TEKİN VE AKP'LİLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve partiden ihraç edilen Barış Yarkadaş gibi isimlerin haricinde AKP'li isimler de Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaştı.

O isimler arasında; Hacı Yakışıklı, Sinan Burhan, Zafer Şahin, Şamil Tayyar, Fuat Uğur, Mücahit Birinci, Buket Aydın, Fatih Atik, Gürkan Hacır, Taha Hüseyin Karagöz yer aldı.

MONTAJ VİDEOSU İLE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞLARDI

14 Mayıs 2023 Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan montaj video yine bu AKP'li isimler ve iktidara yakınlığı ile bilinen basın kuruluşları tarafından sıkça dolaşıma sokulmuştu.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun arkasında Murat Karayılan'ın da aralarında olduğu terör örgütü PKK'liler montajlanmıştı. Erdoğan o dönem konu hakkında yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” demişti.

O gün montaj videoyu paylaşan AKP'liler ve yandaş basın mensuplarının bugün Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye yönelik 'arınma' mesajını desteklemesi dikkat çekti.

CHP MİLLETVEKİLLERİ DE DESTEKLEDİ

Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimini eleştirdiği videosunu paylaşıp destekleyen CHP milletvekilleri ise şöyle sıralandı: