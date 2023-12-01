Villada ısı yalıtımı yaparken toprak altında kaldı

Kocaeli'nde bir villada dış cephe ısı yalıtımı çalışması yaptığı sırada kayan toprağın altında kalan işçi Ekrem Bayraktar (64) 2 saat süren müdahaleyle yaralı olarak kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:42
Villada ısı yalıtımı yaparken toprak altında kaldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villanın bodrum katının dış cephe ısı yalıtımı için çevresinde 3 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çukurda ısı yalıtımı işini yapan işçi Ekrem Bayraktar, kayan toprağın altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bayraktar, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Bayraktar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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