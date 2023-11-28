Malatya’da iş cinayeti: 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6’ıncı kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:01
Malatya’da iş cinayeti: 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, 07.40 sıralarında Battalgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Mahallesi’nde bir sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42) dengesini kaybederek 6. kattan aşağı düştü. 

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ersin Kar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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