Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 17:51

Malatya'nın Yakınca Mahallesi'nde konut inşaatında çalışma yapan kulu vincin bomunun bir kısmı kırılıp, işçilerin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mesut Gündoğan ile Fatih Kızılkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer 2 işçinin de sağlık durumlarının da ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.