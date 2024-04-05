Kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı

Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:30
Kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahsıların kullanmış olduğu akaryakıt tankerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; Toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi.

2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.


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