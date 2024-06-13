Virajı alamayan tır devrildi, sürücü ağır yaralandı
Sivas’ın Gürün ilçesinde virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü ağır yaralanırken yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Suçatı geçişinde meydana geldi.
Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan T.T. idaresindeki, pamuk yüklü 27 ANV 890 plakalı Mercedes marka tır keskin virajı alamayarak devrildi. Sürücü ağır yaralandı.
Sürücüye ilk müdahale Gürün Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Ardından Sivas’a sevk edildi. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Fed faiz kararını açıkladı!
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Tanrıöğen dizi ekibiyle bir araya geldi: İşte son hali!
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a sert sözler!
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme