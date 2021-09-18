Vodafone Türkiye CEO’su Aksoy, fiber kazı izninin ellerinden alındığını belirtti

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Engin Aksoy, Türkiye’deki 15. yılını kutlayan Vodafone’un bugüne dek yaptığı çalışmaları ve fiber yatırımları konusundaki gelişmeleri İzmir’de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

TÜKETİCİ İÇİN ADALET

Fiberde mücadelelerinin düzenlemelerle ilgili olduğunu, fiber kazı izinlerinin tamamen ellerinden alındığını vurgulayan Aksoy, “Ortak altyapı şirketi kurulması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı oldu. Varlık Fonu kapsamında bu şirketin kurulmasını da üç operatörün ortak kurmasını da destekliyoruz. Biz daha fazla yatırım yapmak için mücadele ediyoruz. Her yere fiber götürmek istiyoruz. Örneğin Afyon’da fiber yok. Şimdi çağrıda bulunuyorum: Gelin birlikte yapalım” ifadesini kullandı.

Tüm dünyada olduğu gibi 5G’nin, yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi için de önemli bir kriter olduğunun altını çizen Aksoy, 5G ihale süreci ve açıklanan takviminde bir gecikme olmasını istemediklerine işaret etti. Bu ihalede üç operatörün arasında rekabetin korunması konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Aksoy, tüketiciler için adalet istediklerini söyledi.

5G çerçevesinde baz istasyonlarının fiberle bağlanmasının daha uygun maliyetle yapılması adına, Türk Telekom’un BTK’ye yaptığı indirimli tarife başvurusuyla ilgili de Engin Aksoy, “Örneğin, biz iki istasyonu birbirine kendimiz kazıp bağlarsak 1 TL, bunu yerleşik operatörden indirimli fiyatla alırsak 4.5 TL. İndirim bu konuyu çözen bir konu değil” dedi.

15 YILDA 63 MİLYAR TL YATIRIM

Engin Aksoy, Vodafone’un 15 yıldaki çalışmalarını da şöyle özetledi:

- Bugün 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketiyiz.

- Vodafone, 3 bini aşkın çalışanı ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemi ile ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor.

- Vodafone’un Türkiye ekonomisine sağladığı katkının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.

- Vodafone Grubu, Türkiye’ye yaptığı yatırımdan memnun. Vodafone’nun faaliyet gösterdiği ülkeler içinde 7. sıradayız.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı’nın son 14 yılda reel değeri 104.3 milyon TL olan 16 projeye destek olduğunu belirterek bu projelerle 1.1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4.2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.