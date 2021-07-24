iPhone'lara gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimi için Vodafone'dan ilk resmi açıklama geldi
iPhone kullanıcılarını telefonlarına bu sabah acil durum uyarısı geldi. "Evde Kal Türkiye" uyarısının yer aldığı bildirim, yurttaşları endişelendirirken, acil durum uyarısı için ilk resmi açıklama geldi.
iPhone kullanıcılarının birçoğu bu sabah "acil durum bildirimi" ile uyandı. “Test Alert Natification (Evde Kal Türkiye)” notuyla gönderilen bildirim, yüksek sesli bir alarm sesi ile gönderilince, yurttaşlar panik yaşadı.
"EVDE KAL TÜRKİYE" UYARISI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Milyonlarca iPhone kullanıcısına gönderilen uyarı, sosyal medyada da gündem oldu. Twitter’da saat 09.45’ten itibaren telefonlarına gelen bildirimin ekran görüntüsünü paylaşan yurttaşlar, alarmın tekrarladığını vurgularken, tepkilerini dile getirdi.
VODAFONE AÇIKLAMA YAPTI
Bildirimin Vodafone operatörünü kullanan iPhone'lara gittiği bilgisi üzerine Vodafone tarafından bir açıklama yapıldı.
"24 Temmuz 2021 Cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde Kal Türkiye" bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir" denilen açıklamada, "Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
July 24, 2021
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