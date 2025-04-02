Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı... Özgür Özel: Birbirimize artık daha çok ihtiyacımız var

Ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon Maçka'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özel, ''Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkı sıkı sarılacağız onun için'' dedi.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı... Özgür Özel: Birbirimize artık daha çok ihtiyacımız var
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ANKA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:05

Ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon Maçka'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Vasiyeti üzerine cenazesi memleketi Maçka'ya götürülen Konak'ın cenaze törenine yakınları ve sevenleriyle beraber CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. 

''O YÜREK BU KADAR DAYANABİLDİ''

Özel burada yaptığı konuşmasa şunları söyledi: 

''Volkan Konak'ı yaşatacağız. Allah hepimize onunki kadar cesaret, onunki kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi. O yürek bu kadar dayanabildi. Bütün ailesini, sevenlerini onun yüreğindeki büyük sevgiyle selamlıyorum. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkı sıkı sarılacağız onun için.''

Özel, Volkan Konak'ın cenaze namazını sevenleriyle birlikte kıldı.

Konak'ın tabutuna mimoza çiçekleri ve Trabzonspor bayrağı ve forması konuldu. 

CENAZE NAMAZINI KILDIRAN İMAM: ONURUNDAN GURURUNDAN ASLA TAVİZ VERMEDEN...

Cenaze namazını kıldıran İmam, Volkan Konak şöyle konuştu: 

''Dişiyle tırnağıyla, asla yalpalamadan o cesaretli duruşu ile inatçı kişiliği, onurundan ve gururundan taviz vermeden yürüyüşüyle başarı merdivenlerini beşer onar değil, teker teker tırmandı...''


Etiketler: #Volkan Konak #Özgür Özel

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