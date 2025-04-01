Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenazesine katıldı: 'İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:34

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:35

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi siyasetçi ve sanatçılar katıldı.

"İSTANBUL'UN İRADESİNE YAPILAN DARBEYE İLK TEPKİYİ VEREN SANATÇILARDANDI"

Konak’ın cenaze törenine katılan Özel, cenaze töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine, şunları kaydetti:

"Bugün ne kaybettiğimizi tarif etmek güç. Çok söyleniyor yeri dolmaz diye de öyle bir sanatçıyı kaybettik, öyle bir devrimciyi kaybettik, öyle bir yoldaşı kaybettik, öyle bir insanı kaybettik ki gerçekten yeri nasıl dolar bilmiyoruz. Hiç beklenmedik bir zamanda kaybettik. Elbette hep söylüyoruz her ölüm erken ölüm ama Volkan Konak tam omuz omuza olduğumuz, yürek yüreğe olduğumuz ve bu ülkeyi hep birlikte cesaretle düze çıkaracağımız bir zamanda çok önemli bir yoldaşı kaybettik.

Geçen hafta İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bugün rakam 2 bin 900'ün üzerine çıktı. 3 bine yakın sanatçı imza attı. O cesaretle bir adım öne çıkmalıyız diyen kişiydi. Hatta kampanya 800 imza olduğunda yurt dışında bir arkadaşı aramış ‘Volkan sen de imza koymayı düşünür müsün?’ diye sormuş, Volkan Konak da ‘Ben oraya imzayı değil kalbimi basarım’ demiş. Volkan Konak, bu demek işte."

"BU ÜLKENİN HAKLI MÜCADELELERİNE YÜREĞİNİ BASAN BİRİNİ KAYBETTİK"

"Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik. Dereler onu çok özleyecek, çocuklar onu çok özleyecek, ormanlar onu çok özleyecek, insanlar onu çok özleyecek, hepimiz özleyeceğiz. Çok üzgünüz. İstanbul'da gördünüz, bir cenaze törenini aşan bir şey var burada. Başka bir duygu var burada. Yarın da Trabzon Maçka'da olacağız.

Volkan ağabeyimizi, Volkan Konak’ı, bu toprakların cesur devrimci evladını hep beraber toprağına teslim edeceğiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim hakkımız bizden yana ona helal olsun. İnşallah o da bu kadar onurlu bir mücadeleden sonra hakkını bizlere helal etmiştir. Çok özleyeceğiz. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun."