Türkiye 'Kuzeyin Oğlu'na veda etti... Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki sözleri yürek yaktı: 'Bunu bana nasıl yaptın Volkan...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:30

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:37

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki Kıbrıs’taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın eşi Selma Konak'ın haykırışları yürek dağladı.

SAHNEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

SANATÇI DOSTLARI HASTANEYE KOŞTU

Kıbrıs’ta bulunan ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun, Koray Avcı, Serkan Kaya ve Aleyna Tilki, Volkan Konak’ın kalp krizi geçirdiğini duyar duymaz hastaneye koştu.

İLK TÖREN İSTANBUL'DA

Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a getirildi.

Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Yoğun katılım sebebiyle alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis barikatları yıkılırken, bazı yurttaşlar barikat konmasına tepki gösterdi.

"BUNU BANA NASIL YAPTIN VOLKAN?"

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu.

Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürekleri dağladı.

KIZI FENALAŞTI

Yoğunluk nedeniyle ünlü sanatçının kızı Şimal Konak fenalaşarak bayılırken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

SİYASİLER DE KATILDI

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal gibi siyasi isimler de katıldı.

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak, yarın öğlen memleketi Trabzon’da bulunan Maçka Merkez Camisi’nde yapılacak ikinci cenaze töreninin ardından Konakoğlu Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedilecek.