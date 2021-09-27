Vücudu toprağa gömülü halde bulunan 'Fatma' bebek koruma altında

27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:21

HEMŞİRELER 'FATMA' İSMİNİ VERMİŞTİ

Olay, cuma günü, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, şehitlik ziyareti yaptıkları mezarlıkta bir bebeğin ağladığını duyunca çevrede arama yaptı. Öğrenciler, bir süre sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü yenidoğan bebeği bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hemşirelerin 'Fatma' ismini verdiği bebeğin tedavisi devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bebeğin annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. de gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla bırakılan anne- kız, savcılığın dün yaptığı itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından durumu yakından takip edilen Fatma bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından koruma altına alınacak.