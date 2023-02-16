Vural Savaş son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Fotoğraflar: Necati Savaş
Ankara’da, 85 yaşında önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Vural Savaş için Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Savaş’ın cenaze törenin ailesi, yakınları ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, eski Yargıtay üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı.
Vural Savaş’ın yakınları, başsağlığı dileklerin kabul etti.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Savaş, Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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