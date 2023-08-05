WhatsApp durumu ihbar edildi, Soylu’ya 'hakaret'ten hapis cezası aldı

İstanbul’da yaşayan Abdurrahman T.’nin WhatsApp durumu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yazdığı bir söz nedeniyle rehberinde kayıtlı bir kişi tarafından ihbar edildi. Hakkında dava açılan Abdurrahman T.'ye "kamu görevlisine hakaret" suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçeli kararında, "Paylaşımın ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:12
WhatsApp durumu ihbar edildi, Soylu’ya 'hakaret'ten hapis cezası aldı
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Geçen şubat Abdurrahman T. isimli yurttaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı bir konuşmada ifade ettiği “Bize yaptıran Allah'tır!” sözünün altına "İ.i hırsızsa Selo güzel cevap veriyor. Gideceksiniz hırsızlar çetesi az kaldı" diye yazarak, WhatsApp durumunda bunu paylaştı.

REHBERİNDEKİ KİŞİ İHBAR ETTİ

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, esnaflık yapan Abdurrahman T.’nin (51) telefon rehberine kayıtlı bir kişi, paylaşıma ilişkin ihbarda bulundu. İhbar başvurusunda, mesajın ekran görüntüsü de iletildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılık ifadesi veren Abdurrahman T., amacının dönemin bakanına hakaret olmadığını söyledi.

Ancak Abdurrahman T. hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Sesli veya yazılı bir görüntü ile hakaret” suçlaması ile açılan davada, Soylu "suçtan zarar gören kişi" olarak dosyaya dahil edildi.

GEREKÇELİ KARAR: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Yargılama sonunda mahkeme, Abdurrahman T.’ye. "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giden mahkeme, 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında Soylu’nun bakan olarak görev yaptığı ve onur ve şerefinin rencide edildiği savunuldu. Kararda, anılan paylaşımın da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği öne sürüldü.


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