Emniyet'te Süleyman Soylu tırpanı

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği’ne atandı.

Kararnameyle 52 ilin Emniyet müdürü değiştirilirken Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Şanlıurfa ve Muğla’nın da arasında olduğu 24’ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel müdür yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı. Soylu döneminde göreve atanan 24 ilin emniyet müdürü böylece “kızağa çekildi.” Soylu döneminde atanan EGM yardımcıları da değişmiş oldu.

MHP’YE YAKINDI

Kızağa çekilen isimler arasında yer alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz dikkat çekti. Holoğlu ve Yılmaz, Soylu’ya en yakın isimlerden gösteriliyordu. MHP’yle yakınlığıyla da bilinen Yılmaz yerine getirilen Engin Dinç, EGM İstihbarat Daire Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Trabzon’da İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptığı dönemde Dinç, katledilen gazeteci Hrant Dink’e ilişkin davada, “önceden aldığı istihbaratı ilgili yerlere iletmediği” gerekçesiyle yargılandı.

İddianamede, kendisine “Bu cinayeti işleyecek kişileri bilmesine rağmen açık ve yakın tehlike altında bulunan Hrant Dink’in yaşam hakkını korumamıştır. Görevi gereği cinayet hazırlığı yapan suç örgütüne operasyon yaptırmayarak, Hrant Dink’i kanundan kaynaklanan koruma yükümlülüğüne aykırı hareket ederek kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediği anlaşılmıştır” suçlamaları yöneltilen Dinç, “ihmali davranışla kasten öldürme” iddiasıyla yargılandığı bu davada beraat etti. Dinç, ardından peş peşe terfi atamaları aldı. Dinç’in adı, Trabzon’daki görevi sırasında TAYAD’lılara linç girişimi, McDonald’s bombalanması ve Rahip Santoro cinayeti gibi olaylarla da gündeme geldi.

10 EKİM KATLİAMI AYRINTISI

Dinç, istihbarat daire başkanlığı sırasında yaşanan terör örgütü IŞİD’in, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlediği “Gar Katliamı”yla birlikte de gündeme gelmişti. Katliama ilişkin 8 Ekim’de elde edilen bir istihbarat bilgisinin katliamdan yalnızca saatler önce Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderilmesi nedeniyle “ihmal” tartışması yaşansa da Dinç hakkında işlem yapılmadı.

EGM’DE DE KRİTİK ATAMALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı başkanlık ve daire başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı. Atamaları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Emniyet müdürleri kararnamesinden sonra gelen bu atamalarla, EGM’nin ana kadrosu da şekillenmeye başladı. Özel Harekat Başkanlığı’na Süleyman Karadeniz, Terörle Mücadele Daire Daire Başkanlığı’na Ergün Dağıştanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na Ahmet Metin Turanlı, Asayiş Daire Başkanlığı’na Tolga Yılmaz ve İstihbarat Başkanvekilliği’ne ise Resul Kabataş atandı.

SBK İDDİASI



Merkeze çekilen isimlerden olan Holoğlu’nun adı, kara para aklama iddiasıyla hakkında dava açılan, daha sonra Avusturya’da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile gündeme geldi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiasına göre Holoğlu, Korkmaz’ı 5 Aralık 2021’de bakanlığa çağırdı. Korkmaz, burada Soylu ile görüştü; İnan Kıraç’a olan borcu silmesi ve yurtdışına çıkması istendi. Korkmaz, bu görüşmeden bir gün sonra firar etti.

