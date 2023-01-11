Wings Ankara davasında mahkeme ‘fahiş hata’ tespitinde bulundu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban’ın Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörlüğü sırasında müteahhide verilen arazide inşa edilen Wings Ankara’daki 242 ev ve işyerinin tapuları, THK’nin kayyumunun itirazı üzerine sahiplerinden alınarak, THK’ye geçirildi. Gerekçe olarak, “önceki yönetim tarafından yönetimsel olarak birtakım usulsüz işlemler gerçekleştirilmesi” gösterildi. Tapu sahiplerinin itirazları reddedildi.

TAPULARI İPTAL EDİLDİ

Tapu sahipleri, kararı yargıya taşıdı. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Ocak’ta yapılan bir başvuruyu, 5 Ocak’ta usulden reddetti ancak kararda, tapuları iptal eden Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararında fahiş hatalar bulunduğunu tespit etti.

Kararda, şunlar kaydedildi:

“İlk olarak, somut uyuşmazlıkta görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi iken sulh hukuk mahkemesince karar verilmiş olması açık kanun hükmüne aykırılık taşımaktadır. İkinci olarak, tapu iptali ve tescil talepli davalar, tapu kayıt maliki ile ilgili taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi arasında görülür. Ne var ki mahkemece iptaline karar verilen tapular üçüncü kişiler adına kayıtlı iken tapu kayıt maliklerinin taraf olarak bulunmadığı, bu kişilere davaya katılım imkânı sağlanmadan dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verildiği anlaşılmaktadır. İptale karar verilmesi hem ilgililerin mülkiyet hakkını hem de mahkemeye erişim haklarını ortadan kaldırmış, adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Son olarak, kararın kesin olarak verilmesiyle açık kanun hükmüne aykırı davranılmıştır.”

PEKER VE TAŞKESENLİOĞLU BAĞLANTISI

THK Üniversitesi’nde 2011-2015 arasında rektörlük yapan Ünsal Ban, 2019’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı düğünle AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile evlendi. THK Üniversitesi’ni zarara uğrattığı gerekçesiyle hakkında davalar açılan Ban, Taşkesenlioğlu ile boşanma davasıyla da gündeme geldi. Taşkesenlioğlu’yla gerçekleşen bir tartışmasını kayda aldığı ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e verdiği belirtilen Ban, iddiaların ardından tutuklandı.