X, BTK'nin 126 hesabı engelleme kararına karşı AYM'ye başvuruda bulundu

X, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

X, BTK'nin 126 hesabı engelleme kararına karşı AYM'ye başvuruda bulundu
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ANKA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 21:37

Sosyal medya platformu X'in  Küresel Hükümet İşleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 126 hesabı engelleme emrine karşı AYM'ye bireysel başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Kullanıcaların ifade özgürlüğünün korunması için tüm yasal yolların kullanılacağının belirtildiği açıklama, "Dün, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye sınırları içerisinde Metin Cihan, Artı Gerçek, Hayko Bağdat gibi 126 hesabı engelleme emrine karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduk. X, kullanıcılarının küresel çapta ifade özgürlüğü haklarını korumaya kararlıdır ve kullanıcılarımızın ifade özgürlüğünü savunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" denildi.


Etiketler: #X #AYM

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