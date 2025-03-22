Sosyal medya hesaplarına erişim engeli sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı protestolar sürerken, bazı oluşumların sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. EŞİK Platformu'nun da X hesabına erişim engeli geldi.
19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında.
Gözaltılar sonrası birçok kentte protestolar sürerken EŞİK Platformu, X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.
??EŞİK Twitter/X hesabı engellendi ??— esikplatformu (@esikplatformu) March 21, 2025
??Hepinizi dayanışmaya, bu yeni hesabımızı takip etmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz +?
??Bugün sabah itibariyle çok sayıda hesaba erişim yasağı getirildi, sayı giderek artıyor. Engelin dayanağını henüz öğrenebilmiş değiliz.
??Dayanışma yaşatır! pic.twitter.com/QVAT2C1hhW
Etiketler: #Protesto #erişim engeli #İmamoğlu
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