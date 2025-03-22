Sosyal medya hesaplarına erişim engeli sürüyor

Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:12

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:12

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şu an İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltında.

Gözaltılar sonrası birçok kentte protestolar sürerken EŞİK Platformu, X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.