X hesabı engellenen İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: 'Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:42

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:49

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Büyük tepki çeken karar sonrası, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ile CHP'li isim profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu.

CHP'li isimler, hesaplarının İmamoğlu'nun mesajlarını duyurmak için kullanacaklarını da açıkladı.

"BİZ PES ETMEYECEĞİZ SİZ PES EDECEKSİNİZ"

X hesabının engellenmesinin ardından İmamoğlu'nun ilk paylaşımı, TikTok hesabından yapıldı.

CHP'nin Beyazıt meydanında dün akşam yapılan mitinginden cep telefon flaşlarının yakıldığı anların paylaşıldığı görüntülere İmamoğlu'nun "Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz" sözleri eklendi.