X hesabı engellenen İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: 'Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz'

X (Twitter) hesabına mahkeme kararı ile erişim engeli getirilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, TikTok hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İmamoğlu'nun "Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz" sözleri yer aldı.

X hesabı engellenen İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: 'Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:42

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Büyük tepki çeken karar sonrası, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ile CHP'li isim profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu.

CHP'li isimler, hesaplarının İmamoğlu'nun mesajlarını duyurmak için kullanacaklarını da açıkladı.

"BİZ PES ETMEYECEĞİZ SİZ PES EDECEKSİNİZ"

X hesabının engellenmesinin ardından İmamoğlu'nun ilk paylaşımı, TikTok hesabından yapıldı.

CHP'nin Beyazıt meydanında dün akşam yapılan mitinginden cep telefon flaşlarının yakıldığı anların paylaşıldığı görüntülere İmamoğlu'nun "Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz" sözleri eklendi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #erişim engeli #Paylaşım #TikTok

İlgili Haberler

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeline İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: X avukatı, itiraz dosyasını sundu

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeline İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: X avukatı, itiraz dosyasını sundu
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!
Son Dakika... İletişim Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeline açıklama

Son Dakika... İletişim Başkanlığı'ndan İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeline açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler