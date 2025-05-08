Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski adıyla Twitter, yeni adıyla X sosyal medya platformu hesabına erişim engeli getirildi.
İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.
Söz konusu karara yurttaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Silivri Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından tutuklanmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında süregelen protestolar devam ederken, sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor, mesajlarını iletiyordu.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Twitter #erişim engeli
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’