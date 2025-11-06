X’ten Gazeteci Alican Uludağ'ın 'Gebze'de çöken bina' paylaşımı erişim engeli

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki yedi katlı bir bina 29 Ekim sabahı 07:00 sıralarında çökmüştü. Aynı aileden anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetmişti. Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir’se sağ çıkarılmıştı.

Uludağ, X hesabından ‘Ulaştırma bakanını Yüce Divan’a götürecek’ gelişme diye bahsettiği paylaşımında binanın tam altından metro inşaatının geçtiğinin belirlendiğini, yıkımın binanın altındaki göçme nedeniyle meydana geldiğini öne sürmüştü.

Yıkımdan yaklaşık bir hafta sonra konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ysa “Gazeteci olduğunu düşünenlerin ithamlarını dikkate almıyorum” demişti.

Bakan ayrıca metronun bir ‘risk’ olduğunu da belirterek şunları söylemişti:

“Belli riskler vardır. Eski bir dere yatağı var, yer altı su seviyesine müdahale ve bir deprem riski söz konusu. Metro inşaatının olması; bunlar risklerdir. Ama metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok.”

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Uludağ’ın paylaşımına engel kararının ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle alındığı duyurdu.

X, paylaşımı Türkiye’den görünmez kıldı.