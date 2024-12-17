Yaban domuzları köye indi: O anlar kamerada

Elazığ’ın Baskil ilçesinde, yaban domuzlarının köye indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaban domuzları köye indi: O anlar kamerada
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 10:21

Elazığ’ın Baskil ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğayı ve köy yaşamını etkiledi. Baskil’e bağlı Hacıhüseyinler köyünde, yiyecek arayan bir yaban domuzu sürüsü gece saatlerinde köye indi.

Evlerin çevresinde dolaşan domuzlar, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, köydeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, domuzların karlı köy yollarında dolaştığı anlar net bir şekilde görüldü.


Etiketler: #Elazığ #Yaban domuzu

İlgili Haberler

Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
Erzincan'da hafif ticari araç yaban domuzuna çarptı: 7 yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç yaban domuzuna çarptı: 7 yaralı
Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

Kütahya Simav'da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 3 ölü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler