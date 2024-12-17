Yaban domuzları köye indi: O anlar kamerada
Elazığ’ın Baskil ilçesinde, yaban domuzlarının köye indiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’ın Baskil ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğayı ve köy yaşamını etkiledi. Baskil’e bağlı Hacıhüseyinler köyünde, yiyecek arayan bir yaban domuzu sürüsü gece saatlerinde köye indi.
Evlerin çevresinde dolaşan domuzlar, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, köydeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, domuzların karlı köy yollarında dolaştığı anlar net bir şekilde görüldü.
Etiketler: #Elazığ #Yaban domuzu
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