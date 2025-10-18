Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'si Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı!

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu (90) için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SANATA ÇOK İYİ BAKAN, DÜNYAYI ÇOK İYİ GÖREN BİRİYDİ"

Cenazeye katılan oyuncu Tülin Oral, “Benden 2 yaş büyüktü, 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Çok iyi bir çiftti, ikisi de çok iyi sanatçıydı. Eşi hem keman çalardı, keman bölümü mezunuydu, hem de çok iyi bir ressamdı. Son zamanlarda o da benim resmimi yapacaktı ama o da nasip olmadı. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Arkadaş olmanın dışında, meslektaş olarak da son derece uyumluydu. Zaten Arif çok uyumlu bir insandı. Bütün arkadaşlarıyla çok iyiydi, çok zarifti. Son derece anlayışlı, sanata çok iyi bakan, dünyayı çok iyi gören biriydi. Sohbetlerimizde çok mutlu olurdum, onunla konuşmaktan dünyam açılırdı hatta. 'Yabancı Damat'ta gerçekten ikimiz de çok iyi çalıştık, çok güldük beraber. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok üzgünüm. Yapacak başka bir şey yok, söyleyecek bir şey de yok, arkasından üzülmekten başka" dedi.

"ÇOK YÖNLÜ SANATÇI AĞABEYİMİZ, BABAMIZDI"

Oyuncu Salih Kalyon ise, “Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştım. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip oldum. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli bir mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamızdı. Bugün aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.