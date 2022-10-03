Yadigar'ı tabancayla öldürüp kaçan erkek yakalandı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 11:26

Merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında; ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, evli olduğu Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti.

YADİGAR KURTARILAMADI

Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık, Isparta- Eğirdir kara yolu mevkinde yakalanarak, gözaltına alındı.

İfadesi için karakola götürülen Sezer Işık'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.